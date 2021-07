Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un international français impliqué dans le dossier Aouar ? La réponse !

Publié le 18 juillet 2021 à 0h15 par T.M.

Pour Houssem Aouar, l’heure du départ aurait sonné. Alors que plusieurs écuries européennes sont intéressées par le joueur de l’OL, des précisions ont été apportées sur cette future opération.

Régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps, Houssem Aouar devrait enfin quitter l’OL. Pour aller où ? Telle est la question. Et actuellement les rumeurs sont nombreuses, de même que les clubs qui seraient intéressés par le joueur de Peter Bosz. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le PSG a toujours un oeil sur Aouar, très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi. Mais selon nos informations, c’est plutôt du côté de l’Angleterre qu’il faudrait regarder où Liverpool, Manchester United et Tottenham sont intéressés tandis qu’Arsenal s’est retiré.

Ndombele de retour à l’OL ?