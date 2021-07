Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Batlles sur la succession de Puel !

Publié le 23 juillet 2021 à 0h45 par D.M.

A la tête de l'ESTAC, Laurent Batlles ne manque pas de prétendants et a été annoncé ces derniers mois dans le viseur de Bordeaux, de Montpellier ou encore de l'ASSE. Le technicien a réagi à l'intérêt qu'il suscite.

Malgré une saison compliquée, Claude Puel devrait conserver son poste d’entraîneur de l’ASSE. Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Verts, le technicien devrait être sur le banc stéphanois lors du prochain exercice. Pourtant ces dernières semaines, des rumeurs sont apparues sur l’avenir de l’entraîneur. Ancien entraîneur adjoint de Christophe Galtier et actuellement à la tête de l’ESTAC, Laurent Batlles était pressenti pour prendre la succession de Puel. Le technicien, annoncé également dans le viseur de Montpellier, de Bordeaux ou encore de Toulouse, a réagi à ces rumeurs ce jeudi.

« Ça fait partie du métier d'être convoité quand on a des résultats »