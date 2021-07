Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet énorme appel du pied lancé pour la succession de Puel !

Publié le 8 juillet 2021 à 13h00 par D.M.

Actuellement entraîneur de Troyes, Laurent Battles s'est exprimé sur un possible retour à l'ASSE. Et le technicien ne ferme pas la porte à une arrivée dans le Forez.

Malgré une saison compliquée, Claude Puel devrait rester entraîneur de l’ASSE la saison prochaine. Lié au club du Forez jusqu’en juin 2022, le technicien devrait diriger l’équipe première avant de, sûrement, laisser son poste vacant. Mais qui pourrait lui succéder ? Selon certains médias, Mathieu Bodmer pourrait prendre la direction de l’ASSE et voudrait placer sur le banc Thiago Motta. Le nom de Laurent Battles a également été évoqué. Actuellement à Troyes, le technicien, joueur des Verts entre 2010 et 2012, a réagi à cet intérêt.

« C’est toujours intéressant de pouvoir entraîner un grand club »