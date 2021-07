Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À peine arrivé, Cengiz Ünder est déjà conquis par l’OM !

Publié le 8 juillet 2021 à 11h30 par Th.B.

Alors que l’arrivée de Cengiz Ünder a été officialisée dimanche dernier à l’OM où il a été prêté par la Roma avec obligation d’achat sous plusieurs conditions, l’ailier droit turc s’est immédiatement identifié à l’ambiance marseillaise et à la ferveur des supporters.

En ce début de mercato, l’OM s’est montré plus que simplement actif puisque à ce jour, on compte pas moins de cinq recrues à Marseille. En effet, Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder et Matteo Guendouzi ont déjà déposé leurs valises au centre Robert Louis-Dreyfus. Et le marché de l’OM ne devrait pas s’arrêter là puisque Pau Lopez et Luan Peres seraient proches d’eux aussi s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille. Malgré la crise financière, l’OM parvient tout de même à renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. De passage en conférence de presse mercredi, Guendouzi s’est enflammé pour son arrivée à l’OM où il compte mouiller le maillot, référence à son message sur son compte Twitter mardi. « L'OM est un grand club européen avec une grande histoire. Je suis attiré par le projet. J'ai senti de la confiance de la part du président et du coach. On a tout de suite parlé football et il y a eu un très bon feeling. Le président et le coach ont joué un grand rôle dans ma venue. (…) Sampaoli ? Dès le premier rendez-vous avec le coach, il y a eu un feeling. On a la même philosophie. J'ai senti de la confiance de la part du coach. Il va me correspondre. Avec Sampaoli, on va faire de très belles choses ». Après la déclaration du milieu de terrain, Cengiz Ünder en a fait de même, mais cette fois-ci pour les médias de l’OM.

Cengiz Ünder se livre sur son arrivée et dévoile ses ambitions…

En effet, ce jeudi, l’OM a publié sur son site internet une interview vidéo de Cengiz Ünder dans laquelle l’international turc de 23 ans s’est attardé sur plusieurs sujets dont son sentiment après avoir rejoint l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire à condition convenu avec la Roma. « Comment je me sens après avoir signé ? Je suis très content d’être ici. Je suis très heureux d’être au sein d’un si grand club. Je suis vraiment impatient à l’idée d’être au plus vite auprès de mon équipe. J’ai aussi hâte de pouvoir rencontrer nos plus grands supporters. J’espère que nous ferons de belles choses ensemble très bientôt » . Après avoir connu la Superlig, la Serie A et la Premier League, Ünder va se mesurer à la Ligue 1 où il compte rapidement prendre ses marques et se montrer régulier sous les couleurs phocéennes avec l’OM cette saison. « Cette année, mes objectifs sont principalement de pouvoir jouer le plus possible car c’est ce que j’aime et surtout j’y crois. J’espère que je passerai une belle saison sans blessure. Je crois que je ferai de bonnes choses sur le terrain. Je veux simplement jouer, je ne pense à rien d’autre ».

…avant de déclarer sa flamme aux supporters olympiens !