Mercato - PSG : Moise Kean sur le point… de revenir à Paris ?

Publié le 23 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’Everton se montrait jusqu’ici réticent à un nouveau prêt de Moise Kean, une évolution positive dans le dossier Samuel Chukwueze pourrait faire les affaires du PSG. Explications.

Avant le départ de Carlo Ancelotti et sa nomination au poste d’entraîneur du Real Madrid, Everton semblait ouvert à l’idée d’un nouveau prêt de Moise Kean au PSG. Cependant, l’arrivée de Rafael Benitez aurait totalement redistribuée les cartes et un prêt n’était plus d’actualité jusqu’à peu selon Sky Sports. Néanmoins, il se pourrait que le vent ait considérablement tourné et en faveur du PSG cette fois.

Moise Kean au PSG