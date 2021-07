Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone, Juventus... La réponse tombe pour Miralem Pjanic !

Publié le 25 juillet 2021 à 19h30 par Dan Marciano

A la recherche d'un milieu de terrain, le PSG n'aurait pas abandonné la piste Miralem Pjanic. Courtisé par plusieurs équipes européennes, le joueur du FC Barcelone privilégierait plutôt un départ vers la Juventus.

« On doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. (Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ?) On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » confiait Nasser Al-Khelaïfi au début du mois de juin. Promesse tenue puisque le PSG est parvenu à enrôler quatre renforts de taille. Ces dernières semaines, le club parisien a officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos, d’Achraf Hakimi et de Gianluigi Donnarumma. D’ici le 31 août, des renforts sont attendus. Leonardo a identifié son prochain chantier et voudrait recruter un nouveau milieu de terrain. La priorité du PSG se nomme Paul Pogba (Manchester United), mais en cas d’échec dans ce dossier, les dirigeants parisiens pourraient bien se tourner vers un joueur du FC Barcelone.

Le PSG toujours dans le coup pour Pjanic

Comme annoncé par le 10Sport.com le 19 mai dernier, les agents de Miralem Pjanic ont sondé le PSG pour accueillir l’ancien de l’OL. Une occasion en or pour le club parisien de mettre la main sur un milieu de terrain talentueux, mais en manque cruel de confiance. Arrivé lors du dernier mercato estival au FC Barcelone, le joueur de 31 ans manque cruellement de temps de jeu en Catalogne et ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman. Une situation compliquée pour Miralem Pjanic, qui pense à quitter la formation blaugrana . Selon les informations de TMW , le PSG n’aurait pas mis de côté cette piste et continuerait de suivre la situation de l’international bosnien. Mais la concurrence est forte dans ce dossier. Comme révélé par l e 10Sport.com, les services de Pjanic ont aussi été proposés à Chelsea. Tottenham et l’Inter feraient aussi partie des prétendants, mais le joueur affiche une préférence pour son avenir.

Priorité donnée à la Juventus