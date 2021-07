Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations de taille sur ce dossier colossal de Laporta !

Publié le 27 juillet 2021 à 7h00 par D.M.

Alors qu'il ne parvient pas à prolonger son contrat avec le Bayern Munich, Leon Goretzka apparait dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester United. L'agent du joueur se servirait d'ailleurs de l'intérêt de ces clubs pour faire pression sur les dirigeants allemands.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone est parvenu à se renforcer en recrutant des joueurs libres à l’instar d’Eric Garcia, de Sergio Agüero ou encore de Memphis Depay. Et à l’avenir, le club catalan pourrait, de nouveau, être contraint d’enrôler des joueurs sans dépenser le moindre centime. Selon les informations de Bild, le FC Barcelone garderait un œil sur Leon Goretzka, qui voit son contrat expirer en 2022 et qui ne parvient pas à trouver d’accord avec ses dirigeants. Le club catalan pourrait le récupérer gratuitement, mais le milieu de terrain du Bayern Munich apparait également dans le viseur du Real Madrid, mais aussi de Manchester United.

Goretzka veut mettre la pression sur le Bayern Munich