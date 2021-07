Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria met la pression sur ce dossier brulant !

Publié le 27 juillet 2021 à 10h10 par A.C.

Pablo Longoria semble vouloir rapidement boucler le retour de Pol Lirola, qui a retrouvé la Fiorentina après un prêt de six mois à l’Olympique de Marseille.

Il est l’un des joueurs les plus performants de la deuxième partie de saison de l’Olympique de Marseille... mais Pol Lirola n’est plus là. Pablo Longoria a en effet décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€ présente dans le prêt de l’Espagnol, qui est reparti vers la Fiorentina à la fin de la saison. En conférence de presse ce lundi, le président de l’OM a fait le point sur ce dossier épineux. « Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs » a expliqué Longoria. « Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content ». En Italie on assure que ce dossier serait totalement bloqué, même si Lirola pousse pour retrouver l’OM.

Le dossier Lirola n’avance pas assez vite pour Longoria