Mercato - OM : Longoria va droit dans le mur pour Lirola !

Publié le 25 juillet 2021 à 0h45 par A.C.

Revenu à la Fiorentina au terme de son prêt, Pol Lirola semble prêt à tout pour retrouver l’Olympique de Marseille.

Et dire que Pablo Longoria aurait pu régler ce problème dès le printemps, en levant l’option d’achat de 12M€ présente dans le contrat de Pol Lirola. Au lieu de ça, le président de l’Olympique de Marseille a laissé cette option expirer avant de négocier avec la Fiorentina un prix au rabais. Or, les prestations de Lirola sous les couleurs de l’OM n’ont pas échappé aux dirigeants florentins, qui réclameraient désormais entre 13 et 15M€. De son côté, l’Espagnol semble vouloir a tout prix retrouver Marseille, mais ce dossier ne semble plus avancer depuis quelques temps...

L’OM n’aurait pas offert plus de 10M€