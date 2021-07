Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’est pas l’abri d’une surprise avec Benedetto !

Publié le 24 juillet 2021 à 23h00 par A.C.

Arrivé en 2019, Dario Benedetto semble toujours plus proche d’un possible départ de l’Olympique de Marseille.

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli cet hiver, Dario Benedetto a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil. La concurrence de Arkadiusz Milik semble trop forte et un nouvel attaquant pourrait arriver en la personne de Giovanni Simeone, un joueur que Pablo Longoria aimerait offrir à Sampaoli. Ainsi un départ de l’Olympique de Marseille semble de plus en plus probable pour Benedetto... qui aurait déjà une piste solide ! Globoesporte a en effet annoncé que l’attaquant de l’OM se rapprocherait doucement mais surement de Sao Paulo, qui aimerait faire de lui la tête d’affiche de son nouveau projet.

Elche va bien revenir à la charge