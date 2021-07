Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour Longoria dans le dossier Boga !

Publié le 24 juillet 2021 à 18h10 par La rédaction

L'OM souhaite toujours enrôler Jérémie Boga. Toutefois, ce dossier serait de plus en plus compliqué pour Pablo Longoria. D'autant que le Napoli et l'Atalanta n'en démordraient pas pour l'attaquant français.

Auteur d'une saison correcte sur le plan individuel (4 buts en 26 matchs) et remplie sur le plan collectif (8e avec Sassuolo), Jérémie Boga reste l'un des joueurs séduisants du championnat italien. Son profil de milieu excentré, alliant vitesse et technique, plaît à de nombreux prétendants en Serie A mais également en L1. En France, le LOSC, l'OL, Nice et surtout l'OM faisaient les yeux doux au Franco-Ivoirien de 24 ans, mais la piste se refroidirait pour ces écuries.

Une longueur d'avance pour la Serie A ?