Mercato - Barcelone : Ce protégé de Koeman a pris une décision retentissante !

Publié le 29 juillet 2021 à 16h00 par A.D.

Tombés sous le charme de Sergino Dest, le Bayern, le Borussia Dortmund, Arsenal et l'AS Monaco auraient sondé son entourage pour tenter de le recruter lors de ce mercato estival. Alors que le joueur voudrait rester au FC Barcelone, le clan Dest aurait recalé toutes ces écuries européennes.

Pour pallier le départ de Nelson Semedo vers Wolverhampton, le FC Barcelone s'est attaché les services de Sergino Dest lors du dernier mercato estival. Auteur d'une première saison brillante au Barça, l'international américain aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes. En effet, le Bayern, le Borussia Dortmund, Arsenal et l'AS Monaco auraient tous été séduit par les performances de Sergino Dest. Ainsi, ces quatre clubs auraient tenté une approche, sans succès.

Sergino Dest aurait recalé quatre écuries européennes