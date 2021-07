Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend une décision radicale pour Pjanic !

Publié le 29 juillet 2021 à 15h00 par A.D.

Alors que son séjour à Barcelone ne se passe pas du tout comme il l'aurait imaginé, Miralem Pjanic voudrait à tout prix faire son retour à la Juventus. Sachant que les Bianconeri n'auraient pas les moyens de payer l'intégralité de son salaire, le Barça serait contraint de compenser pour que la transaction puisse aboutir. Toutefois, Joan Laporta refuserait catégoriquement de faire ce geste pour boucler le départ de Miralem Pjanic.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic et Arthur Melo ont fait un chassé-croisé. Le premier a quitté la Juventus pour rejoindre le Barça, tandis que le second a fait le chemin inverse. A Barcelone depuis un an, l'international bosnien souhaite déjà faire ses valises car son séjour en Catalogne se passe très mal. Dans cette optique, Miralem Pjanic a été proposé au PSG et à Chelsea, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le milieu de terrain du FC Barcelone veut plutôt retrouver la Juve cet été.

Le Barça refuse de compenser le salaire de Pjanic à la Juve