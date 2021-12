Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un soutien surprenant pour son avenir !

Publié le 2 décembre 2021 à 17h15 par G.d.S.S.

Alors que la situation de Mauricio Pochettino fait beaucoup parler depuis quelque temps au sein du PSG, Morgan Schneiderlin a assuré la défense de son ancien entraîneur.

Tenu en échec par l’OGC Nice au Parc des Princes mercredi soir en championnat (0-0), le PSG a rendu une copie assez décevante dans son ensemble, et ce résultat ne va pas jouer en la faveur de Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin, qui fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs semaines avec l’option Manchester United en vue de l’été prochain et son possible remplacement par Zinedine Zidane, ne se trouve pas forcément en situation favorable au PSG. Mais Pochettino peut compter sur un soutien inattendu…

Schneiderlin monte au créneau pour Pochettino