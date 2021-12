Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria à fond sur un ancien joueur du FC Barcelone ?

Publié le 2 décembre 2021 à 20h10 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau profil au poste de latéral gauche, l’OM aurait des vues sur Sergio Gomez, ancienne pépite du FC Barcelone qui évolue du côté d’Anderlecht.

« Je parle tous les jours avec le président et par son biais aussi avec le propriétaire. On a un effectif neuf, mais limité. On parle de cette possibilité de recruter au mercato, mais plus que mes envies, il y a la réalité économique du club. Le président et le propriétaire le savent mieux que moi. Moi je fais mon travail pour que ce groupe soit le plus compétitif possible, après je suis limité », indiquait dernièrement Jorge Sampaoli en conférence de presse, n’excluant donc pas du mouvement durant le mercato hivernal à l’OM. Et Pablo Longoria aurait déjà une petite idée pour renforcer les rangs du club phocéen…

Sergio Gomez pisté par l’OM, mais…