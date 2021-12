Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les plans de Jorge Sampaoli se dévoilent pour cet hiver !

Publié le 30 novembre 2021 à 20h30 par T.M.

Dans un mois, le mercato hivernal ouvrira ses portes. L’occasion pour l’OM d’apporter quelques retouches à l’effectif de Jorge Sampaoli. L’Argentin semble d’ailleurs vraiment attendre ce moment, ayant des envies précises pour étoffer son groupe.

En février dernier, Frank McCourt a donné un nouveau souffle à son projet à l’OM. Pour cela, Pablo Longoria a été promu président, tandis que Jorge Sampaoli est arrivé en tant qu’entraîneur. Un nouveau projet qui a réellement commencé cet été sur la Canebière. En effet, l’OM a profité du mercato pour bâtir un groupe à l’image de Sampaoli. Et pour satisfaire les besoins de l’Argentin, Longoria s’est démené. Ayant promis une dizaine de recrues, le président marseillais a tenu sa promesse, n’hésitant pas à sortir le chéquier pour faire venir notamment Gerson. Cet été, Jorge Sampaoli a ainsi vu les renforts se multiplier à l’instar de William Saliba, Pau Lopez, Cengiz Ünder ou encore Matteo Guendouzi. De quoi permettre aux Phocéens de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, mais malgré ces recrues, cela ne semble pas satisfaire Jorge Sampaoli. Ces dernières semaines, l’entraîneur de l’OM avait expliqué que son effectif était encore un peu court et ce mardi, en conférence de presse, il a en remis une couche, lâchant : « Je parle tous les jours avec le président et par son biais aussi avec le propriétaire. On a un effectif neuf, mais limité. On parle de cette possibilité de recruter au mercato, mais plus que mes envies, il y a la réalité économique du club. Le président et le propriétaire le savent mieux que moi. Moi je fais mon travail pour que ce groupe soit le plus compétitif possible, après je suis limité ».

Le gros chantier de la défense centrale !