Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prévient Xavi pour son recrutement !

Publié le 2 décembre 2021 à 15h30 par A.C.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet de la situation économique du club ainsi que sur les objectifs de Xavi sur le mercato.

Cet été, le FC Barcelone a dû laisser filer plusieurs joueurs, dont l’icône Lionel Messi. Cela à cause d’une crise économique sans précédents, mais également d’un plafond salarial instauré par Javier Tebas, président de la Liga. Faute de pouvoir signer un nouveau contrat, Messi est donc parti au Paris Saint-Germain, alors que le Barça a également poussé Antoine Griezmann vers l'Atlético de Madrid. Des sacrifices nécessaires qui ne devraient pas être les derniers, puisque les caisses barcelonaises ne semblent toujours pas s’être remplies. Pourtant, lorsqu’on l’a interrogé sur les velléités de Xavi pour le mercato hivernal, Ferran Reverter a fait une sortie assez surprenante. « Évidemment, le Barça pourra recruter, il peut recruter cet hiver comme il le pourra l'été prochain » a expliqué le directeur général du FC Barcelone, d’après Mundo Deportivo . « Il n'y a aucun doute sur le fait que le Barça peut recruter cet hiver, parce que nous savons tous que c'est toujours un marché très compliqué, et que le Barça se renforcera aussi l'été prochain ». De quoi donner de l’espoir donc à ceux qui voient la presse catalane annoncer les possibles arrivées de Ferran Torres, Timo Werner ou encore Karim Adeyemi, vraisemblablement très appréciés par Xavi.

« Pour recruter, on devrait d'abord augmenter cette marge salariale et la seule façon de le faire est de vendre certains joueurs »