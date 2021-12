Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prêt à foncer sur un protégé de Tuchel ?

Publié le 3 décembre 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait se renforcer en défense, le club catalan serait en train de se pencher sur la situation de César Azpilicueta.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone entend se renforcer dans de nombreux secteurs au cours des prochaines fenêtres des transferts. Cependant, en raison de ses soucis financiers, le club catalan n’est absolument pas en mesure de dépenser comme il le voudrait pour renforcer l’équipe entrainée par Xavi. Par conséquent, c’est davantage vers le marché des joueurs libres que pourrait se tourner le Barça, et c’est dans cette optique que l’écurie barcelonaise se pencherait sur le cas de César Azpilicueta, lui dont le contrat expirera le 30 juin prochain à Chelsea.

Le FC Barcelone s’intéresse à César Azpilicueta