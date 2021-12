Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’attaque à un gros dossier sur le marché !

Publié le 3 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Semblant figurer dans les petits papiers de Pablo Longoria, Sergio Gomez devrait causer bien des problèmes à l’OM au vu de la concurrence qui fait ravage dans ce dossier.

Malgré l’instabilité financière de l’OM, qui pourrait être contraint de dégraisser cet hiver ou l’été prochain à l’occasion des fenêtres de transfert, Pablo Longoria ne resterait pas les bras croisés à l’approche du mercato hivernal et scruterait d’ailleurs déjà le marché. Le président de l’OM pourrait tenter de boucler un voire plusieurs jolis coups au mois de janvier ou du moins, de préparer des opérations estivales. Et d’après la presse anglaise, le président Longoria garderait un oeil attentif sur un latéral gauche passé par la réputée Masia du FC Barcelone.

L’OM s’engage dans une belle bataille pour Sergio Gomez