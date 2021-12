Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien attaquant du projet McCourt vide son sac !

Publié le 3 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son passage à l'OM, Valère Germain reconnaît que les deux dernières saisons étaient compliquées.

En fin de contrat en juin dernier, Valère Germain est parti libre, quatre ans après son arrivée à l'OM. Recruté en 2017 lors du premier mercato estival de l'ère McCourt, l'ancien attaquant de l'AS Monaco était en difficulté depuis le départ de Rudi Garcia. André Villas-Boas l'utilisait en doublure de Florian Thauvin tandis que Jorge Sampaoli l'a rapidement mis de côté. Désormais à Montpellier, Valère Germain revient sur ses derniers mois à l'OM.

Germain a des regrets