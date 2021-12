Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ira jusqu’au bout pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a tenu à continuer d’afficher sa confiance quant à la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé alors que la presse catalane a déjà annoncé que le Français se rapprochait dangereusement d’un départ libre de tout contrat en fin de saison.

Et si tout espoir était perdu pour la direction du FC Barcelone concernant la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé ? Lié jusqu’au 30 juin 2022, le champion du monde tricolore serait donc susceptible de disposer du statut d’agent libre et de signer dans l’un des clubs intéressés par son profil. Et c’est la direction que cette opération semble prendre au vu des informations divulguées par SPORT mercredi. Le quotidien catalan a confié que Dembélé avait un pied et demi dehors, ses agents réclamant un salaire pour leur client que le FC Barcelone ne serait pas disposé à offrir. De quoi mettre un terme au feuilleton Ousmane Dembélé ? Pas tout à fait si l’on en croit les propos du président Joan Laporta.

« C’est un processus plus lent que ce qu’on aurait espéré, mais »