Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo lâche une bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 4 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Daniel Riolo dévoile les conditions colossales fixées par le jeune attaquant pour prolonger son contrat.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG libre à l'issue de la saison. Le Real Madrid est en tout cas toujours à l'affût et pourrait dégainer une offre dès le 1er janvier afin de l'attirer en vue de la saison prochaine. Malgré tout, le club parisien continue de tenter de prolonger Kylian Mbappé qui aurait fixé des conditions importantes pour rester comme l'explique Daniel Riolo.

«Mbappe veut le plus gros salaire du club»