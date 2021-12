Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une occasion en or pour ce protégé d’Ancelotti ?

Publié le 4 décembre 2021 à 7h00 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2025, Dani Carvajal pourrait décider de revenir là où tout a commencé.

Souvent, le Real Madrid prête ou cède ses pépites avec une clause de rachat, afin qu’elles s’aguerrissent ailleurs avant de revenir. Cela a été le cas avec Dani Carvajal. Formé au sein du club madrilène, le latéral droit a dû s’expatrier en Allemagne, avec un transfert au Bayer Leverkusen. Là-bas, il n’a mis que quelques mois avant de s’imposer comme un titulaire indiscutable et le Real Madrid l’a ainsi récupéré 2013, moyennant une indemnité de 6,5M€. Depuis, il est quelque part devenu un incontournable des Merengue, avec notamment quatre Ligues des Champions à son palmarès.

Le Bayern Munich drague Carvajal