Mercato - PSG : Une occasion en or pourrait s'offrir à Leonardo pour Lewandowski !

Publié le 4 décembre 2021 à 1h45 par La rédaction

Les derniers éléments révélés par AS au sujet de Robert Lewandowski amènent à penser que le PSG aura une très belle opportunité de recruter le buteur polonais cet été. Explication.

Selon les informations du quotidien sportif espagnol AS , Robert Lewandowski aurait dans l’intention de demander son bon de sortie au Bayern l’été prochain, à un an de la fin de son contrat, ce qui indique donc qu’il aurait arrêté le choix de ne pas prolonger avec Munich. Si cette information est exacte, alors elle ouvre une réelle opportunité pour le PSG de récupérer le buteur polonais.

Le Polonais vise en priorité le Real, mais…