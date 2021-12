Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération bouclée avec Raiola pour Haaland ?

Publié le 4 décembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Les dernières révélations du quotidien Sport autour du dossier Haaland valident la stratégie mise en place par le PSG depuis de longs mois. Explication.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif catalan évoque le dossier Erling Haaland. Selon Sport , les dirigeants du Real Madrid s’estimeraient les mieux placés dans le dossier. Pour autant, selon le quotidien, l’entourage du joueur, et particulièrement Mino Raiola, ne privilégierait pas la piste madrilène, préférant miser sur la meilleure offre contractuelle.

Raiola en phase avec les atouts du PSG

Si ces informations sont exactes, alors elles valident clairement la stratégie du PSG, qui visait à installer un climat de confiance et un contexte favorable avec Mino Raiola en vue du deal Haaland. Sachant que le PSG est en effet le club le plus à même, avec Manchester City, de faire l’offre contractuelle la plus élevée, le fait de miser sur cet atout apparaît d’autant plus logique à partir du moment où l’axe avec Raiola est fluide. L’atout Raiola pourrait bien être une bonne carte pour Paris.