Mercato - PSG : L'arrivée de Zidane bouclée par le Qatar dès janvier ?

3 décembre 2021

Sur RMC, Daniel Riolo a révélé que la discussion se poursuivait avec Zinedine Zidane en vue de son arrivée sur le banc au mercato hivernal. Analyse.

Alors que l’arrivée de Ralf Rangnick paraissait marquer la fin du potentiel chassé-croisé Pochettino-Zidane à l’automne, Daniel Riolo a relancé l’hypothèse d’une arrivée rapide de Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain : « Clairement Pochettino a lâché l’affaire et les joueurs aussi… Enfin ça n’a ni queue ni tête ! Je pense que Pochettino c’est fini ! Clairement il est cramé. J'ai annoncé l'arrivée de Messi début décembre l'année dernière. Je ne suis pas loin de penser la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos aussi sur le sujet, et ça discute très sérieusement », a-t-il lancé au micro de l' After Foot après la nouvelle prestation mitigée du PSG contre l'OGC Nice (0-0).

Plusieurs éléments à l’appui