Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur une arrivée de Zidane au PSG !

Publié le 29 novembre 2021 à 22h15 par D.M.

Comme indiqué par le 10Sport.com, les dirigeants du PSG basés à Doha rêveraient de voir Zinédine Zidane s'installer sur le banc parisien.

L’avenir de Mauricio Pochettino s’écrit en pointillés au PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 9 novembre dernier, son cas est discuté en interne et un départ avant le terme de son contrat n’est pas exclu. Et pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont un rêve. Toujours selon les informations du 10Sport.com, les responsables basés à Doha veulent voir Zinédine Zidane s’installer sur le banc du PSG. Une information confirmée par Fred Hermel, journaliste pour RMC et proche de l’ancien coach du Real Madrid.

« A Doha, ils veulent Zidane comme entraineur du PSG »