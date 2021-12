Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ pourrait échapper à Leonardo !

Publié le 15 décembre 2021 à 22h45 par B.C.

Malgré sa rencontre avec l’entourage d’Antonio Rüdiger, Leonardo serait mal embarqué avec le défenseur de Chelsea, libre à l’issue de la saison.

Après s’être illustré l'été dernier en mettant la main sur plusieurs joueurs libres de tout contrat, et notamment Lionel Messi, Leonardo compte en faire de même lors du prochain mercato estival, et l’une de ses cibles serait déjà identifiée. Alors qu’il tarde à se mettre d’accord avec Chelsea pour une prolongation, Antonio Rüdiger figurerait en effet sur la short-list du PSG. Sous les ordres de Thomas Tuchel, le défenseur allemand s’est imposé comme un cadre de l’équipe londonienne, de quoi susciter l’intérêt d’autres cadors européens, à l’instar du Real Madrid ou du Bayern Munich. Une concurrence qui pourrait faire mal au PSG.

Rüdiger veut prolonger et ne fait pas du PSG sa piste privilégiée