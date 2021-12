Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un coup colossal au Barça !

Publié le 15 décembre 2021 à 22h15 par A.M. mis à jour le 15 décembre 2021 à 22h27

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Frenkie De Jong pourrait être poussé au départ. Et le PSG ferait partie des clubs dans le coup pour l'attirer.

Après une saison impressionnante à l'Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong avec rejoint le FC Barcelone durant l'été 2019. Un transfert bouclé dès le début de l'année pour 75M€. Mais l'international néerlandais peine à confirmer son talent, au point qu'un départ ne soit plus à exclure. Une hypothèse d'ailleurs renforcée par les récents propos de son père. « Bayern Munich ou Manchester United ? Le temps est horrible là-bas... Je sais que Barcelone a besoin d'argent et qu'une grosse offre pour Frenkie pourrait l'aider, mais je ne vois pas ce qui se passe. Quoique... les 5 meilleurs clubs européens ont tous appelé », expliquait John De Jong au cours d’un entretien accordé à AD .

Le PSG dans le coup pour De Jong ?