Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 15 décembre 2021 à 17h45 par A.C.

Erling Haaland ne devrait pas faire long feu au Borussia Dortmund, alors que les plus grands clubs le suivent de près, comme le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Avec Kylian Mbappé, il est la grande attraction du football européen et fait saliver n’importe quel club. Il faut dire qu’Erling Haaland affiche une forme éblouissante au Borussia Dortmund, qui va devoir se préparer à affronter une véritable tempête d'offres d’ici le prochain mercato estival. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés, mais récemment la presse catalane a beaucoup parlé du FC Barcelone. Déterminé à redorer le blason du club, Joan Laporta aurait l’intention de tout miser sur Haaland, appelé à être la nouvelle star des Blaugrana .

Une clause... qui n’existerait pas ?