Mercato - PSG : Le clan Pogba prêt à snober Leonardo l’été prochain ?

Publié le 15 décembre 2021 à 21h10 par B.C.

Alors que Leonardo garderait un oeil sur Paul Pogba, ce dernier et son entourage pourraient plutôt privilégier un retour à la Juventus.

L’été prochain, le PSG pourrait se montrer actif pour renforcer l’entrejeu, et un énorme coup pourrait s’offrir à Leonardo. Déjà pisté lors du dernier mercato estival, Paul Pogba est actuellement dans sa dernière année de contrat et semble encore loin d’une prolongation à Manchester United. Le milieu de 28 ans serait en pleine réflexion pour son avenir et n’envisagerait pas de prendre sa décision dans l’immédiat, d’autant que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus seraient également sur les rangs. D’ailleurs, le club turinois pourrait avoir un avantage de taille dans ce dossier.

Le clan Pogba reste attaché à la Juve