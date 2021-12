Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL attend Leonardo pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 17 décembre 2021 à 11h15 par La rédaction

Alors que Franck Kessié est dans sa dernière année de contrat avec le Milan AC, le PSG espèrerait recruter gratuitement l'Ivoirien à la fin de la saison. Toutefois, Leonardo pourrait faire face à la concurrence féroce de deux cadors anglais dans cette affaire.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé très fort sur le marché des transferts. En effet, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi ont rejoint le PSG sans que le club de la capitale ne débourse la moindre indemnité de transfert. Ainsi, Leonardo compterait refaire le coup en 2022, puisque le directeur sportif parisien suivrait avec attention la situation de Franck Kessié. Ce dernier est dans sa dernière année de contrat avec le Milan AC et tarderait à prolonger avec le club italien. Néanmoins, le PSG serait loin d'être seul sur le dossier...

Tottenham et Manchester United suivent aussi Kessié