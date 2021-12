Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour ce cadre de Tuchel !

Publié le 19 décembre 2021 à 15h45 par D.M.

A la recherche d'un défenseur central, le PSG continuerait de surveiller la situation d'Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu'en juin avec Chelsea.

A la fin de la saison, Leonardo pourrait rééditer son exploit et tenter de mettre la main sur des joueurs de talent, sans dépenser le moindre centime. Malgré l’arrivée de Sergio Ramos lors du dernier mercato estival, le PSG serait en quête d’un défenseur central et pourrait jouer un vilain tour à son ancien entraîneur Thomas Tuchel. En effet, Bild indiquait, il y a quelques jours, que le club de la capitale avait rencontré les représentants d’Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea.

Le PSG suit toujours Rüdiger