Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Zidane lâche une première réponse au Qatar !

Publié le 22 décembre 2021 à 21h10 par La rédaction

Membre du staff technique de Zidane, David Bettoni a accordé une interview à Marca. Décryptage.

Dans les colonnes de MARCA ce mardi, David Bettoni, l’ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real et proche du coach français, s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée au Paris Saint-Germain : « Je n’ai pas vraiment parlé avec lui de son avenir. Il m’a dit qu’il voulait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu'il est avec la famille et quand il sera prêt il écoutera les offres et on verra qui veut le faire signer aussi. Le PSG ? Je crois qu'il est ouvert à tout et décidera si le club va bien pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et il faut voir en fin de saison où il va et s'il va s'entraîner ». Que faut-il en penser ?

