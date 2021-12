Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ orchestré par Mino Raiola pour Xavi Simons ?

Publié le 22 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Le PSG serait sur le point d'enregistrer le départ de Rafinha vers la Real Sociedad. Un prêt, qui pourrait faire les affaires de Mino Raiola et de son client, Xavi Simons.

Le dernier mercato estival a été l’occasion pour le PSG de renforcer considérablement son effectif. Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Nuno Mendes sont arrivés dans la capitale française avec l’ambition de mener le club vers les sommets européens. Mais alors que le mercato hivernal approche, Leonardo ne devrait pas faire de folies. Durant le mois de janvier, le directeur sportif du PSG pourrait, plutôt, mettre l’accent sur le départ d’éléments indésirables. Ces derniers jours, L’Equipe a évoqué le nom de plusieurs joueurs comme Abdou Diallo, Rafinha, Mauro Icardi, Sergio Rico, Eric Junior Dina Ebimbe, de Colin Dagba ou encore de Layvin Kurzawa. Ce dernier pourrit bien rejoindre les rangs du Napoli. Quant à Rafinha, les choses se sont accélérées en coulisses.

Le départ de Rafinha sur le point d'être bouclé

Ce mercredi soir Fabrizio Romano a indiqué que Rafinha pourrait retourner en Espagne. Ancien joueur du FC Barcelone et du Celta Vigo, le milieu de terrain pourrait prendre la direction de la Real Sociedad sous la forme d’un prêt selon les informations du journaliste italien. Une information confirmée ensuite par plusieurs médias comme France Bleu, le Parisien , ou encore RMC Sport. Les négociations seraient bien avancées entre les différentes parties. Il ne resterait plus qu’à régler la question de l’option d’achat. Le PSG va devoir décider s’il garde la main sur ce dossier, ou s’il souhaite prendre le risque de le perdre définitivement à la fin de la saison. Cette situation pourrait se décanter dans les prochaines heures et pourrait entraîner des répercussions sur l’avenir de Xavi Simons.

Une lueur d'espoir pour Xavi Simons ?