Mercato - PSG : Une star de Pep Guardiola dans le viseur de Leonardo ?

Publié le 23 décembre 2021 à 12h45 par T.M.

Avec le spectre du départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait devoir se renforcer offensivement. Et pour cela, Leonardo regarderait du côté de Manchester City.

Aujourd’hui, le PSG peut aligner un incroyable trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Toutefois, dans quelques mois, cette association pourrait ne plus exister. En fin de contrat et loin de de prolonger, le Français devrait partir libre à l’issue de la saison, notamment pour rejoindre le Real Madrid. Si le PSG garde espoir de prolonger Mbappé, il faut également anticiper un possible départ et pour cela, la succession du champion du monde fait déjà énormément. Qui pourrait alors venir faire oublier Kylian Mbappé au Parc des Princes ?

Un intérêt pour Sterling ?