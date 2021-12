Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme surprise réservée par Sampaoli l’été prochain ?

Publié le 25 décembre 2021 à 7h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’OM du côté du RC Strasbourg, Lucas Perrin pourrait finalement faire son retour au sein de l’effectif phocéen l’été prochain à la demande de Jorge Sampaoli.

Barré par une concurrence grandissante dans le secteur défensif de l’OM avec les présences de William Saliba, Luan Peres, Duje Caleta-Car ou encore Leonardo Balerdi, le jeune Lucas Perrin avait été poussé vers la sortie l’été dernier. Cédé en prêt du côté de Strasbourg, le joueur de 23 ans enchaine les prestations convaincantes en Alsace, et Jorge Sampaoli a déjà une petite idée derrière la tête pour l’avenir de Perrin à l’OM.

L’OM prêt à rapatrier Perrin l’été prochain ?