Mercato - ASSE : De gros mensonges sont révélés pour la vente du club !

Publié le 27 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo aspirent toujours à vendre l'ASSE, Romain Molina révèle certains mensonges publiés par les actionnaires dans une brochure.

Depuis le mois d'avril, le processus de vente de l'ASSE est lancée, sans pour autant avoir trouvé son dénouement. Il faut dire que le journaliste Romain Molina dévoile le comportement assez surprenant des actionnaires en s'appuyant sur une brochure publiée par les Verts à destination des investisseurs intéressés par le rachat du club. Et visiblement, cette brochure ne semble pas très précise. D'après Romain Molina, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient un peu gonflé certains chiffres.

«Pour le stade, c'est marqué qu'il a été rénové pour 80M€ alors que non c'est 58M€»