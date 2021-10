Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable scénario pour la succession de Mbappé ?

Publié le 7 octobre 2021 à 17h10 par A.C.

Très performant avec la Fiorentina, Dušan Vlahović aurait tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, où il pourrait bien remplacer Kylian Mbappé.

Alors que l’on ne sait toujours pas si Kylian Mbappé va prolonger son contrat ou non, le casting pour son successeur a déjà commencé. Nous vous avons annoncé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain apprécie tout particulièrement les profils d’Erling Haaland et de Robert Lewandowski, qui pourraient quitter leurs clubs respectifs à la fin de la saison. Ce mercredi, la presse italienne a toutefois cité un nouveau nom, avec Dušan Vlahović. La révélation de la Fiorentina aurait vraisemblablement tapé dans l’œil de Leonardo, qui aimerait l’attirer au PSG la saison prochaine pour oublier Mbappé.

La Fiorentina veut que Vlahović change d’agent