Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette annonce tonitruante sur la vente de l'OM !

Publié le 28 décembre 2021 à 23h10 par D.M.

Conseiller financier, Andrea Zanon indique que le PIF, puissant fonds d'investissement saoudien qui a récemment fait l'acquisition de Newcastle, pourrait bien racheter l'Inter, mais aussi l'OM.

« Je l’ai dit à de nombreuses reprises. Je ne vais nulle part. J’aime l’OM. J’aime Marseille. L’équipe joue très très bien maintenant. On a atteint notre vitesse de croisière. On construit un club qui peut vraiment gagner. Notre but est d’être sur le podium d’ici la fin de l’année et de pouvoir jouer la Ligue des champions. Je serais très déçu si on ne le faisait pas . ». Lors d’un entretien accordé à France 24 en novembre dernier, Frank McCourt a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’OM. Comme cela a été confirmé par le10sport.com, le dirigeant américain ne veut pas se séparer du club marseillais, mais est à l’écoute. McCourt a d'ailleurs récemment rencontré des investisseurs aux Emirats Arabes Unis afin d’écouter les propositions. Mais malgré les nombreuses sorties du propriétaire de l’OM, les rumeurs sur une possible arrivée du PIF continuent d’apparaître.

Le PIF prêt à mettre la main sur l'OM ?