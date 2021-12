Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma... Le constat sans appel de Mbappé !

Publié le 29 décembre 2021 à 10h10 par A.C.

Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, ainsi que sur la concurrence dans les cages avec Keylor Navas.

C’est l’un des grands feuilletons de la saison au Paris Saint-Germain. Avant chaque match, tout le monde se demande quel gardien va être aligné par Mauricio Pochettino, qui peut compter sur Keylor Navas et sur Gianluigi Donnarumma. Pour le moment, un choix précis n’a pas encore été fait et l’entraineur du PSG semble vouloir continuer son alternance. La situation pourrait toutefois lui échapper, puisque plusieurs médias ont récemment évoqué des tensions toujours plus fortes entre Donnarumma et Navas, qui ne semble pas vouloir lui lâcher sa place de titulaire.

« Ce n’est pas une situation facile, mais c’est un avantage pour le PSG, qui peut compter sur deux immenses gardiens »