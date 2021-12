Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ pour remplacer Mbappé ? La réponse !

Publié le 29 décembre 2021 à 21h15 par La rédaction

En Italie, certains médias affirment que le PSG réfléchit à l’opportunité Dybala dans le cadre de la succession de Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières heures, le média italien caliciomercato.it a révélé que le PSG réfléchirait au profil de Paulo Dybala dans le cadre de la succession de Kylian Mbappe. Que faut-il en penser ?

Tant que Dybala est libre…

A l’analyse, cette piste apparaît tout à fait plausible. D’une part parce que la probabilité est réelle que le PSG se casse les dents sur ses deux priorités, Erling Haaland et Robert Lewandowski, le premier espérant en priorité signer au Real, le second paraissant destiné à une prolongation au Bayern. Si cela venait à se confirmer, l’option Dybala apparaît comme une alternative logique sachant que l’attaquant argentin de la Juventus n’a pas prolongé et est pour l’instant libre en fin de saison. L’opportunité de récupérer Dybala libre pour compenser la perte de Mbappe libre est tout à fait de nature à susciter l’intérêt de l’état-major parisien.