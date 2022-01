Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau prétendant débarque pour Steve Mandanda !

Publié le 3 janvier 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 3 janvier 2022 à 8h19

Relégué au statut de doublure de luxe cette saison à l’OM, Steve Mandanda est annoncé sur le départ. Et l’OGC Nice, en quête d’un nouveau gardien, songerait à l’international français…

Steve Mandanda et l’OM, c’est bientôt la fin ? L’emblématique gardien de 36 ans fêtait sa 600e sous le maillot phocéen dimanche soir en Coupe de France contre Chauvigny (victoire 3-0), et pourtant, il est annoncé avec insistance sur le départ depuis quelques semaines. L’ASSE et l’AS Monaco ont été annoncés comme des courtisans crédibles en Ligue 1 pour Mandanda, mais c’est finalement Christophe Galtier qui pourrait rafler la mise avec le gardien de l’OM.

L’OGC Nice à fond sur Mandanda ?