Mercato - ASSE : Après Bernardoni et Thioub, ça va encore bouger à l’ASSE !

Publié le 6 janvier 2022 à 7h00 par T.M.

Ce mercredi soir, l’ASSE a annoncé deux recrues avec Paul Bernardoni et Sada Thioub. Mais ils ne devraient pas être les derniers renforts pour Pascal Dupraz.

En ce seconde partie de saison, l’ASSE veut se sauver et continuer en Ligue 1. Telle est donc la mission confiée à Pascal Dupraz. Pour y arriver, l’entraîneur stéphanois peut compter sur sa direction, qui lui offre quelques renforts durant ce mois de janvier. Après Joris Gnagnon et Bakary Sako, ce sont Paul Bernardoni et Sada Thioub qui ont rejoint l’effectif de l’ASSE. Comme annoncé par le10sport.com, le gardien et l’attaquant ont été prêtés jusqu’à la fin de la saison par Angers.

Encore des recrues à l’ASSE