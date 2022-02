Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a vu juste pour cette recrue !

Publié le 4 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Devenu gardien numéro un au fil de la saison à l’OM, Pau Lopez a rapidement pris ses marques à Marseille où il avoue s’y sentir particulièrement bien et heureux. Pablo Longoria ne s’est donc pas trompé…

Arrivé à l’occasion de la dernière intersaison sous la forme d’un prêt en provenance de la Roma, Pau Lopez n’a pas tardé à s’imposer à l’OM où il a délogé la légende du club Steve Mandanda dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin semble être sous le charme du portier espagnol qui sera bientôt un joueur de l’OM sous contrat jusqu’en juin 2026. Et après une mauvaise expérience au Betis Séville, Lopez s’est montré heureux de son intégration express à l’OM et du bonheur qu’il a trouvé au sein du club marseillais et de la cité phocéenne.

« J'ai trouvé le bonheur, sur le terrain et en dehors »