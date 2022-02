Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pau Lopez dit tout sur son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 3 février 2022

Recruté définitivement par l'OM, Pau Lopez est revenu sur ses premiers mois en France. L'occasion pour lui de dévoiler les coulisses de son transfert.

Arrivé en mars dernier pour s’installer sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli est arrivé en Ligue 1 avec des idées bien précises. Le technicien argentin n’avait pas hésité à réclamer des renforts à ses dirigeants et notamment un gardien de but capable de concurrencer Steve Mandanda, véritable emblème à Marseille. Pablo Longoria a répondu aux demandes de son entraîneur en obtenant le prêt de Pau Lopez. Arrivé en provenance de l’AS Roma, le portier espagnol verra son option d’achat à 12M€ levée en fin de saison puisqu’il a déjà disputé vingt matches officiels sous le maillot de l’OM. Car oui, le gardien est parvenu à prendre la place de Steve Mandanda, simple doublure aux yeux de Jorge Sampaoli. « Pau est arrivé blessé, c’était compliqué pour lui. Il est arrivé à un poste où il y a eu une exclusivité quasiment pour Steve. C’était lui, le numéro un. On parlait de l’obligation de résultat. Il a vécu un an et demi très stressant, des choses très compliquées à encaisser se sont passées ici, pour un joueur aussi emblématique que Steve » avait tenté de justifier le coach en octobre dernier.

« Pablo Longoria est venu avec ce projet, et j'ai retrouvé cette joie »

Présent en conférence de presse ce jeudi en marge de la rencontre face à Angers, Pau Lopez est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter l’AS Roma lors du dernier mercato estival. « Je venais d'un endroit où j'étais très heureux, au Betis. J'allais dans un grand club, le salaire était bon, mais je ne me suis pas bien adapté. J'avais perdu cette joie, cette envie, mon rendement était en baisse. Ce n'était pas le club, le coéquipier ou le coach, mais ça venait de moi. Par chance, Pablo [Longoria] est venu avec ce projet, et j'ai retrouvé cette joie. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent et du temps libre qu'on est forcément heureux » a confié le gardien.

« Je me suis bien adapté à la ville, à l'équipe, aux supporters »