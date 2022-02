Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération déjà préparée par Longoria pour cet été ?

Publié le 4 février 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes, Pablo Longoria pourrait déjà préparer la prochaine fenêtre de recrutement pour renforcer l’OM.

A l’instar du dernier mercato estival, l’OM s’est encore une fois montré très actif durant ce mois de janvier. Alors que Jorge Sampaoli attendait des recrues, Pablo Longoria a réussi à injecter du sang neuf au sein de l’effectif phocéen. Ainsi, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ont été recrutés, de même que Samuel Gigot, qui ne rejoindra toutefois l’OM qu’à l’intersaison. Mais dans les mois à venir, ça va encore bouger au sein de l’effectif de Sampaoli. Longoria serait d’ailleurs sur certains dossiers.

Le retour de Sakai ?