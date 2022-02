Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 9 février 2022 à 20h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, Erling Haaland sera sans aucun doute l’un des gros dossiers du prochain mercato estival.

Dans seulement quelques mois, Kylian Mbappé pourra quitter le Paris Saint-Germain. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre l’attaquant français et le Real Madrid, qui avait offert jusqu’à 180M€ pour lui lors du dernier mercato estival. Au sein du PSG on continue à clamer haut et fort qu’une prolongation est possible, mais les jeux semblent être quasiment faits, même si le récent tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions retardent un peu les choses. « Ma décision n’est pas prise » a confié Mbappé, au micro de Prime Video . « Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera ».

Le Real Madrid passe son tour pour Haaland