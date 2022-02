Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Mbappé... Une décision fracassante prise pour Lewandowski ?

Publié le 9 février 2022 à 20h00 par A.C.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023, Robert Lewandowski rêverait de pouvoir rejoindre le Real Madrid dans un avenir proche... mais cela est-il vraiment réciproque ?

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants au monde et ce depuis plusieurs années, Robert Lewandowski semble vouloir ouvrir un nouveau chapitre dans son illustre carrière. A 33 ans, l’attaquant souhaiterait se libérer de sa dernière année de contrat pour rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Là-bas il pourrait peut-être enfin avoir le Ballon d’Or qui lui a échappé encore cette saison et jouer aux côtés de joueurs comme Karim Benzema, mais également Kylian Mbappé, qui comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com a un accord de principe avec le Real Madrid.

Il n’y a pas de place pour Lewandowski au Real Madrid