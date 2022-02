Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Lewandowski prend un tournant à Madrid !

Publié le 9 février 2022 à 12h00 par Th.B.

Le Real Madrid aurait un boulevard pour Robert Lewandowski à en croire la presse ibérique tant sa priorité serait de rejoindre le club merengue à la prochaine intersaison. Néanmoins, les dirigeants de la Casa Blanca ne feraient pas de l’attaquant du Bayern Munich une priorité. Explications.

Après s’être montré relativement calme lors des sessions estivales des transferts en 2020 et en 2021 dans le sens des arrivées, Florentino Pérez semblerait être bien parti pour frapper fort sur le marché de 2022. Tout d’abord par le biais de l’opération Kylian Mbappé, semblant destiné à rejoindre le Real Madrid à l’expiration de son contrat avec le PSG en fin de saison. En outre, le dossier Paul Pogba, qui sera lui aussi potentiellement agent libre à la prochaine intersaison, figurerait également sur la table du comité de direction du Real Madrid. En outre, il serait question du recrutement d’un autre attaquant, en plus de Kylian Mbappé. Et alors que l’opération Erling Braut Haaland serait jugée comme étant trop onéreuse par les dirigeants du Real Madrid, le président Florentino Pérez aurait un boulevard avec… Robert Lewandowski.

L’option Lewandowski risque de prendre de l’ampleur au Real Madrid !